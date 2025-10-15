Tomahawk для Киева, Европа - зачинщица и аляскинский процесс. Заявления Лаврова
Россия и США пока не планируют контакты на высшем уровне, Москва все еще ждет ответов Вашингтона по итогам саммита на Аляске. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ".
По его мнению, поставки Киеву ракет Tomahawk колоссально навредят процессу нормализации отношений, разрушенных прежней администрацией США.
ТАСС собрал основные заявления главы российской дипломатии.
После Аляски
- Россия и США пока не планируют контакты на высшем уровне: "Рабочие контакты идут по разным каналам и вопросам. Контакты на высшем уровне пока не планируются".
- "По-прежнему ожидаем конкретной реакции на итоги переговоров на Аляске".
- "Президент Трамп сказал, что ему нужно посоветоваться с союзниками. Процесс консультаций, видимо, продолжается".
- Процесс, запущенный в ходе саммита России и США, еще не завершен: "Еще раз повторю, аляскинский процесс не завершен".
О поставках Tomahawk Киеву
- "Это просто нанесет колоссальный ущерб перспективам нормализации отношений между Россией и США и выходу из того совершенно полного тупика, в который эти отношения были загнаны администрацией Джо Байдена".
"Война Трампа"
- О роли ЕС в украинском конфликте: "Европа хочет это поскорее и понадежнее сделать войной Трампа".
- ЕС и Владимир Зеленский выдвигают Трампу беспардонные ультиматумы, "даже не предполагал, что Европа будет так рьяно бесчинствовать в отношениях с Соединенными Штатами".
- "Европа доказывает, что не зря она была источником, "зачинательницей" всех мировых и других войн, включая колониальные и рабовладельческие".
О переговорах в Стамбуле
О будущем ДСНВ
- В Госдепе и Совете национальной безопасности США видят позитив в предложении президента России Владимира Путина продолжать придерживаться количественных ограничений по ДСНВ: "Они видят в этом позитив".
Об обвинении РФ в инциденте с дронами
- Обвинения европейских стран в адрес РФ в причастности к инцидентам с дронами невозможно "интеллектуально комментировать": "Что еще они нам предъявляли? Дроны, летающие, как мухи? Ни один дрон не несет никакой боевой нагрузки, в большинстве случаев из того, что было предъявлено. Нас туда не приглашали, хотя мы сказали, что, если вы волнуетесь, давайте спокойно, профессионально по линии военных сядем и обсудим, что у вас там упало. Они проигнорировали. А если то, что они там показывали, верно, то эти дроны так далеко не летают, чтобы из Российской Федерации добраться до Польши, причем ближе к центру".
О доверии к доллару
- "Дональд Трамп, будучи в Белом доме, пока еще не предпринял шаги, чтобы восстановить доверие к доллару".
- "Процессы "ухода" от доллара продолжаются в БРИКС, ШОС, СЕЛАК".
О России и Китае
- Возможность объединения России с какой-либо страной против Китая "не может даже прийти в голову".
- Инициатива о трехсторонних переговорах России, США и Китая по стратегической стабильности никуда не исчезла, "эта идея уже много лет витает в воздухе в тех или иных формах".
О смене взглядов Меркель
- Поддержка "реваншистских лозунгов" канцлера ФРГ Фридриха Мерца со стороны экс-канцлера Ангелы Меркель поразительна, поскольку раньше она презентовала себя как сторонницу Минских соглашений, взаимодействия с РФ. "Уйдя на пенсию, вдруг стала поддерживать реваншистские лозунги Мерца".
- "Меня поразило то, что бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в самых хвалебных тонах отозвалась об этой "тираде" Мерца, дескать, вновь с воодушевлением услышала заявление о "новой сильной Германии".