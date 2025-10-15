Процедуру увольнения главы Кинельского района завершат после его выздоровления

Губернатор Вячеслав Федорищев поручил главе регионального Минздрава провести консультации с врачами Юрия Жидкова

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 15 октября. /ТАСС/. Процедура увольнения главы Кинельского района Самарской области Юрия Жидкова будет завершена после его выздоровления. У губернатора есть право обратиться в местное собрание представителей по вопросу увольнения главы района, а также рекомендовать ему сложить полномочия, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в эфире телеканала РБК.

При этом федеральное законодательство не предполагает случаев, когда глава региона может единолично принимать такое решение, и определяет перечень нарушений для увольнения, которые должны быть установлены судом.

"Есть полномочия представить [главу к увольнению] в местное муниципальное законодательное собрание - это раз. А второе - у меня есть полномочия порекомендовать главе написать заявление по собственному желанию. Этот путь документально мы еще проходим. Он зависит в том числе от того, как быстро будет признано, что наш бывший коллега уже не болеет. После этого официальная процедура [увольнения] будет завершена", - сказал Федорищев.

Он добавил, что приносит извинения всем, кто видел "неотцензуренную версию [видео] с очень неправильным словом". По словам Федорищева, он поручил министру здравоохранения Самарской области выехать в Кинельский район и провести беседу с Жидковым, который в среду был госпитализирован, а также провести консультации с лечащими врачами. "Сейчас предметно устанавливается, как мы можем помочь бывшему коллеге с точки зрения здравоохранения", - сказал губернатор, добавив, что лично больше не общался с Жидковым.