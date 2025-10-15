В России число нелегальных мигрантов и их преступлений должно упасть к 2030 году

Концепция миграционной политики также предполагает "снижение доли незаконно осуществляющих трудовую деятельность в Российской Федерации иностранных граждан"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Реализация миграционной политики России должна к 2030 году привести к снижению числа незаконно находящихся в стране иностранцев и уровня связанной с ними преступности. Такой предполагаемый результат заложен в подписанной президентом Владимиром Путиным концепции.

В числе целей концепции миграционной политики заложены "снижение числа незаконно находящихся на территории Российской Федерации иностранных граждан", а также "снижение уровня преступности и административных правонарушений среди находящихся на территории Российской Федерации иностранных граждан, в том числе несовершеннолетних".

Кроме того, концепция предполагает своим итогом "снижение доли незаконно осуществляющих трудовую деятельность в Российской Федерации иностранных граждан".