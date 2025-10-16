Посол РФ верит, что Сербия сможет противостоять и не вводить санкции против РФ

Это, прежде всего, твердая позиция сербского руководства, основанная на национальных интересах, подчеркнул Александр Боцан-Харченко

БЕЛГРАД, 16 октября. /ТАСС/. Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко выразил уверенность в том, что руководство Сербии сможет противостоять внешнему давлению и не присоединяться к режиму антироссийских санкций.

"Убежден, что сможет. Это, прежде всего, твердая позиция сербского руководства, основанная на национальных интересах вашей страны - широком и всестороннем сотрудничестве без каких-либо препятствий", - ответил российский посол на вопрос журналиста газеты "Вечерне новости" о способности Белграда противостоять давлению и не вводить санкции против России.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе встречи с сербским президентом Александаром Вучичем заявила, что Белград не сможет присоединиться к ЕС без санкций против России.

Официальный статус кандидатов на членство в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Брюссель оказывает давление на Сербию, чтобы заставить ее согласиться на предоставление этого статуса непризнанному Косову, что фактически равнозначно официальному признанию независимости края. Положение о "безальтернативности" будущего Балкан в составе Евросоюза содержалось в итоговой декларации саммита ЕС в греческих Салониках, прошедшего в 2003 году.