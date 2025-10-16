Депутат ГД Немкин оценил запрет списания денег за подписки с отвязанных карт

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи считает, что это подтолкнет отрасль к развитию

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Норма закона, запрещающая сервисам списывать деньги за онлайн-подписку с банковских карт, которые клиент отвязал от личного кабинета, станет стимулом для всей отрасли двигаться к более зрелым и цивилизованным стандартам. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Единой России" "Цифровая Россия" Антон Немкин.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому сервисы не смогут списывать деньги за онлайн-подписку с банковских карт, которые клиент отвязал от личного кабинета. Продавец цифровой подписки будет обязан обеспечить прием отказа потребителя от использования сохраненных реквизитов банковского счета или данных электронных средств платежа при расчетах, включая подачу отказа в электронной форме. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года. "Подписанный президентом закон делает правила понятными и одинаковыми для всех участников рынка. Те сервисы, которые изначально строят отношения с клиентами на доверии, только выиграют - ведь прозрачность укрепляет репутацию и лояльность аудитории. Мы рассчитываем, что эта норма станет стимулом для всей отрасли двигаться к более зрелым и цивилизованным стандартам, где комфорт и безопасность пользователя - главные приоритеты", - сказал Немкин.

По мнению депутата, закон устанавливает честные правила взаимодействия между бизнесом и потребителем. "Рынок онлайн-подписок активно развивается, а значит, должна расти и культура ответственного обращения с клиентскими данными. Автоматические платежи не могут использоваться как инструмент удержания аудитории или скрытого влияния. Теперь компании обязаны прекращать использование платежных реквизитов по первому требованию клиента", - добавил парламентарий.

"С 1 марта 2026 года у граждан появится больше уверенности в том, что их деньги и персональные данные под надежной защитой закона. В конечном счете, наша цель - сделать цифровую среду в России безопасной, предсказуемой и ориентированной на человека", - заключил депутат.