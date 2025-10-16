Путин: Россия будет укреплять свои позиции как мирового энергетического лидера

Президент РФ отметил важность эффективного управления добычей и запасами ресурсов

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Россия планирует укреплять свои позиции как мирового энергетического лидера и развивать партнерские отношения для создания устойчивой модели глобальной энергетики в интересах будущих поколений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели.

"Особенно важно эффективно управлять добычей и запасами ресурсов, обеспечивать технологическое и экологическое развитие отрасли, чтобы снабжать внутренний рынок, достигать национальные цели развития, а также выполнять внешние договоренности. Мы всегда это делали, делаем и, безусловно, будем это делать. Это один из наших безусловных приоритетов. Понимая эти задачи и вызовы, Россия намерена укреплять свои позиции как мирового энергетического лидера, развивать партнерские отношения для постройки справедливой и устойчивой модели глобальной энергетики в интересах будущих поколений", - сказал президент.

Глава государства отметил, что проведение Российской энергетической недели внесет свой вклад в эту работу. "Очень рассчитываю, что проведение Российской энергетической недели внесет свой большой вклад в эту нашу совместную, по сути дела, работу. Я желаю участникам и гостям форума успехов и всего самого хорошего", - резюмировал президент.