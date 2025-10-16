ТАСС: разговор Путина и Трампа стал первым почти за два месяца

Беседа стала восьмой в 2025 году

ТАСС

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп созвонились 16 октября спустя 59 дней после предыдущего контакта, разговор стал восьмым с начала года, подсчитал ТАСС.

Ранее о начале беседы с Путиным сообщил Трамп в Truth Social. По его словам, разговор будет продолжительным.

Предыдущий разговор президентов России и США состоялся в ночь на 19 августа, спустя несколько дней после российско-американских переговоров в Анкоридже. Инициатором звонка был Трамп. По информации портала Axios, тогда он находился в Белом доме и проводил беседу с представителями некоторых европейских стран и Владимиром Зеленским, однако решил прерваться и созвониться с Путиным.

До этого лидеры созванивались 3 июля. Тогда глава российского государства сказал Трампу, что РФ не отступится от своих целей по Украине.

Первый после возвращения Трампа на президентский пост разговор состоялся 12 февраля. Одновременно это был первый контакт между лидерами России и США за три года. Затем главы государств созвонились 18 марта. Путин поддержал идею Трампа ввести 30-дневный мораторий на удары по энергообъектам, однако Киев так и не присоединился к инициативе. Далее Путин и Трамп говорили по телефону 19 мая и 4 июня - вскоре после раундов прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. 14 июня Путин поздравил Трампа с днем рождения. Тогда же обсуждалось обострение на Ближнем Востоке, начавшееся в те дни.

Магистральные темы большинства бесед Путина и Трампа - восстановление двусторонних отношений и ситуация на Украине. При этом обычно лидеры упоминают и актуальные вопросы, как в случае с Ближнем Востоком.