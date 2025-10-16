Путин поздравил Трампа с нормализацией в секторе Газа

Миротворческая деятельность президента США по достоинству оценена на Ближнем Востоке, в Америке и в большинстве стран мира, отметил помощник президента России Юрий Ушаков

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил американского лидера Дональда Трампа с нормализацией в секторе Газа. Об этом журналистам сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Наш президент начал разговор с поздравления Дональда Трампа с успехом его работы по нормализации обстановки в секторе Газа. Эта миротворческая деятельность президента США по достоинству оценена на Ближнем Востоке, в самой Америке и в большинстве стран мира", - сказал Ушаков.