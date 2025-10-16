Путин в разговоре с Трампом дал оценки сложившейся ситуации по Украине

Российский лидер подчеркнул заинтересованность российской стороны в достижении мирного политико-дипломатического решения, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом дал подробные оценки сложившейся ситуации по Украине. Об этом журналистам сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора.

"Особый акцент в ходе телефонного разговора был сделан на вопросах украинского кризиса. Владимир Путин дал подробные оценки сложившейся ситуации, подчеркнув заинтересованность российской стороны в достижении мирного политико-дипломатического решения", - сказал Ушаков.