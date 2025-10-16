Путин рассказал Трампу, что инициатива в зоне СВО у ВС РФ

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал президенту США Дональду Трампу, что российские войска полностью владеют стратегической инициативой на всем протяжении линии боевого соприкосновения. Об этом журналистам сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора.

"Было, в частности, отмечено, что в ходе специальной военной операции российские вооруженные силы полностью владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения", - сказал Ушаков.