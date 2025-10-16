Путин попросил Трампа передать наилучшие пожелания Мелании
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в беседе с лидером США Дональдом Трампом высоко оценил усилия его жены Мелании Трамп по воссоединению российских и украинских детей с семьями. Об этом сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.
"Наш президент высоко оценил личные усилия супруги президента США Мелании Трамп по воссоединению российских и украинских детей с семьями и попросил президента США передать Мелании Трамп самые наилучшие пожелания", - сказал представитель Кремля.