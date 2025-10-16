Путин заявил Трампу, что Tomahawk не изменят ситуацию на поле боя

Поставка ракет нанесет ущерб отношениям РФ и США, считает президент России

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Поставка киевскому режиму американских ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям РФ и США, а также мирному урегулированию украинского конфликта. Это подчеркнул в беседе с президентом США Дональдом Трампом российский президент Владимир Путин, заявил на брифинге его помощник Юрий Ушаков.

"Путин повторил свой тезис, что Tomahawk не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между нашими странами это все нанесет существенный, не говоря уже о перспективах мирного урегулирования", - рассказал дипломат.