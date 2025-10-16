Слуцкий: "магия" контактов лидеров России и США может реально разрешить кризис

Лидер ЛДПР назвал особенно важным то, что Владимир Путин в ходе беседы донес до Дональда Трампа, чем грозят поставки Tomahawk бандеровскому режиму

Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Личные контакты президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа могут реально поспособствовать разрешению кризиса безопасности в Европе. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя итоги телефонного разговора двух лидеров.

"Диалог, начатый на Аляске, продолжается в формате поиска путей завершения украинского конфликта. Магия личных контактов Путина и Трампа в конечном итоге может реально способствовать разрешению сложнейшего кризиса безопасности в Европе", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале, отметив, что разговор президентов "разбивает стремление евроястребов к эскалации на Украине".

Депутат назвал особенно важным то, что Путин в ходе беседы донес до Трампа, чем грозят поставки ракетных комплексов Tomahawk бандеровскому режиму. "Реально ситуацию на поле боя в пользу ВСУ они не изменят, однако процессу нормализации отношений Москвы и Вашингтона будет нанесен непоправимый ущерб", - подчеркнул парламентарий.