Мирошник: разговор Путина и Трампа произвел эффект в Киеве, Брюсселе и Лондоне

Посол по особым поручениям МИД РФ считает, что между американским лидером и Владимиром Зеленским состоится диалог с иным настроением

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа произвели должный эффект в Киеве, Брюсселе и Лондоне. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

"Телефонные переговоры Путина и Трампа, похоже, произвели "должный эффект", и в мозгах, и в соответствующих кругах, и в Киеве, и в Брюсселе, и в Лондоне, - написал дипломат. - Всем ясно, что настроение Трампа будет однозначно другим, когда он позовет Зеленского завтра к себе в кабинет".

Мирошник добавил, что "весь писательский цех "Квартала 95" переписывает уже выученные отрепетированные репризы".