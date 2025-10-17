Карасин: разговор Путина и Трампа ослабил напряженность вокруг украинского кризиса

Председатель комитета Совфеда по международным делам назвал беседу президентов России и США важной и своевременной

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Прошедший телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом ослабил напряженность вокруг украинского кризиса. Такое мнение выразил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

Читайте также

Саммит РФ - США и "труднейший конфликт" на Украине. О чем говорили Путин и Трамп

"Важный и своевременный телефонный разговор президентов России и США во многом ослабил напряженность, которую натужно подогревали в Европе вокруг украинского кризиса. Там стремились поставить во главу угла наращивание военно-политической помощи режиму Киева вплоть до поставок «Томагавков» и чуть ли не перехода Зеленского к наступательным операциям", - написал он в своем Telegram-канале.

Сенатор отметил, что в ходе беседы двух лидеров не менее важным стало обсуждение перспектив в налаживании российско-американского взаимодействия по международным и двусторонним проблемам. Карасин подчеркнул, что настрой на продвижение вперед по всему комплексу российско-американского взаимодействия очевиден.

"Предстоящий сегодня залет главы Киевского режима в Вашингтон станет оселком реальных позиций и перспектив Киева", - добавил сенатор.

16 октября Трамп после телефонного разговора с Путиным сообщил, что они условились встретиться в ближайшее время в венгерской столице. Помощник президента России Юрий Ушаков также заявил, что Москва и Вашингтон "без промедления" начнут готовить новую встречу лидеров РФ и США, которая может быть организована в Будапеште. По его словам, это "действительно очень важный момент".