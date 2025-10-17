Путин после разговора с Трампом собрал в Кремле постоянных членов СБ

Президент подробно проинформировал членов Совета безопасности о содержании состоявшегося с американским коллегой обмена мнениями

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вечером 16 октября после телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом собрал в Кремле постоянных членов Совбеза (СБ) РФ и подробно проинформировал их о содержании прошедшего с американским коллегой обмена мнениями, сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Вчера вечером сразу после телефонного контакта с президентом США Дональдом Трампом президент России Владимир Владимирович Путин собрал в Кремле постоянных членов Совета безопасности и подробно проинформировал их о содержании состоявшегося обмена мнениями со своим американским коллегой", - сказал представитель Кремля.

Накануне вечером Путин и Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. Беседа лидеров продлилась практически 2,5 часа, став одним из самых продолжительных их телефонных разговоров за этот год.

Как информировал после этого Ушаков, беседа была содержательной, предельно откровенной и доверительной. По словам представителя Кремля, Москва и Вашингтон "без промедления" начнут готовить новый саммит, который может быть организован в Будапеште. Подготовка встречи президентов начнется в ближайшие дни с телефонного разговора между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио, уточнил Ушаков.

16 октября Трамп после разговора с Путиным заявил, что они условились встретиться в обозримом будущем в венгерской столице. Позднее президент США пояснил, что это может произойти в ближайшие две недели.

В рамках беседы обсуждались темы урегулирования украинского конфликта, возможной поставки Вашингтоном ракет Tomahawk Киеву, двусторонние отношения Москвы и Вашингтона и ситуация в секторе Газа. По итогам разговора президенты договорились оставаться на связи.