Сенатор Кастюкевич: Европа забывает о свободе слова, когда ВСУ атакуют СМИ РФ

Сенатор от Херсонской области заявил, что российские журналисты стали для Киева особыми целями на фоне циничного молчания западных международных организаций

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Корреспонденты российских СМИ стали для Киева особыми целями при молчаливой поддержке западных международных организаций. Европа игнорирует свободу слова и право на правду, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют российских журналистов, заявил ТАСС сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич, комментируя атаку на российских журналистов в Запорожской области.

"Наши военные журналисты для врага уже давно стали особой мишенью, на фоне циничного молчания западных, европейских и международных организаций. Они все дружно забывают о свободе слова, демократии и праве на правду, когда речь заходит о российских журналистах. Европа продолжает играть роль «ассистентки фокусника», в то время как преступники с Банковой (правительственная улица в Киева - прим. ТАСС) осуществляют свои террористические планы и бьют дронами и ракетами по гражданским", - сказал Кастюкевич.

Он также выразил соболезнования семье погибшего корреспондента. "Иван и его коллеги журналисты, работающие в зоне СВО и каждый день рискующие собой, знали и знают наверняка - они борются за родину и за правду, которую должны знать люди во всем мире. Информационный фронт невозможно сломить", - отметил Кастюкевич.

16 октября в МИА "Россия сегодня" сообщили, что военкор Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.