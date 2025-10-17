Песков: Путин провел телефонный разговор с Орбаном

Представитель Кремля отметил, что ранее венгерский лидер также говорил о намерении переговорить с президентом РФ

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В ближайшее время вам сообщим о состоявшемся телефонном разговоре с премьер-министром Венгрии Орбаном", - указал представитель Кремля. Песков отметил, что ранее венгерский лидер также говорил о намерении переговорить с президентом РФ. "Вот этот телефонный разговор состоялся", - добавил пресс-секретарь главы государства.