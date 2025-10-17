Статья

Подготовка встречи Путина и Трампа и атака ВСУ на военкоров. Темы брифинга Пескова

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ ТАСС

Подготовка встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, детали прошедшего телефонного разговора двух лидеров и атака ВСУ на российских военкоров в Запорожской области стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Глава государства может выступить на торжественном мероприятии по случаю 20-летия телеканала RT.

О подготовке встречи Путина и Трампа

Встреча Путина и Трампа может состояться в ближайшие две недели: "Она, действительно, может состояться в течение двух недель или чуть позже. Это общее понимание, что не нужно ничего откладывать в долгий ящик".

Логистика полета Путина на саммит с Трампом в Венгрии пока непонятна: "Пока это не понятно".

Путин и Трамп выразили волю провести личную встречу, сейчас над ней работают главы дипведомств: "Есть воля президентов на то, чтобы такую встречу провести, но сначала речь идет о том, что вопрос начнут прорабатывать министр иностранных дел [Сергей] Лавров и госсекретарь [США Марко] Рубио".

Вопросов о подготовке саммита Путина и Трампа в Венгрии много, их обсудят Лавров и Рубио: "Сначала созвонятся и встретятся они, обсудят уже и начнут обсуждать всю тему, все вопросы".

Лавров и Рубио сами примут решение о месте своей встречи: "Они будут договариваться и сами об этом расскажут".

Решение о возможном проведении саммита Россия - США в Венгрии принималось обоюдно: "Такие решения, они же принимаются обоюдно, это такой двусторонний процесс таких решений о месте проведения".

Встреча Путина и Трампа будет готовиться поэтапно, нужно решить много вопросов: "Вопросов много - нужно определить переговорные команды".

Венгрия, отстаивающая свои интересы, "вызывает уважение" у Путина и Трампа, что повлияло на выбор Будапешта в качестве возможной площадки для саммита: "Венгрия как страна и НАТО и ЕС занимает особенную позицию с точки зрения своей суверенности, с точки зрения отстаивания собственных интересов".

О разговоре Путина и Трампа

Детальное содержание разговора Путина и Трампа должно остаться за пределами СМИ: "Но, конечно, содержание разговора должно остаться за пределами средств массовой информации. Он для этого и разговор двух президентов".

Телефонный разговор Путина и Трампа был предложен Россией по следам успешной поездки американского лидера на Ближний Восток: "Нами был предложен этот телефонный разговор по следам успешной поездки президента Трампа на Ближний Восток. И президент Путин первым делом имел в виду поздравить Трампа с таким успехом. Именно этим объясняется".

Кремль не стал комментировать, обсуждали ли Путин и Трамп в разговоре вопрос ДСНВ.

Путин "предельно ясно" объяснил позицию Москвы насчет возможной поставки Вашингтоном крылатых ракет Tomahawk Киеву.

Об атаке ВСУ на российских военкоров

Киевский режим "сознательно зачастую охотится за журналистами": "Это преступление, и, конечно же, виновные должны понести ответственность".

Об украинском урегулировании