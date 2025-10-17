Песков: вопросы о подготовке встречи Путина и Трампа обсудят Лавров и Рубио

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Подготовка к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна проходить поэтапно. Руководители дипведомств работают над решением большого числа вопросов, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Речь идет о том, что вопрос начнут прорабатывать министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь [Марко] Рубио, - отметил Песков. - Сначала созвонятся и встретятся они, обсудят уже и начнут обсуждать всю тему, все вопросы".

"Вопросов много - нужно определить переговорные команды, - заметил он. - Все будет поэтапно".