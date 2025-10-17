Песков назвал обоюдным выбор Будапешта местом саммита РФ - США

Пресс-секретарь президента России заявил, что это двусторонний процесс таких решений о месте проведения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Михаил Джапаридзе/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Решение о выборе Венгрии в качестве возможного места проведения саммита Россия - США принималось обоюдно Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Такие решения, они же принимаются обоюдно, это такой двусторонний процесс таких решений о месте проведения", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, почему Венгрия была выбрана местом для проведения саммита.