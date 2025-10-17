Песков назвал обоюдным выбор Будапешта местом саммита РФ - США
10:07
обновлено 10:27
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Решение о выборе Венгрии в качестве возможного места проведения саммита Россия - США принималось обоюдно Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Такие решения, они же принимаются обоюдно, это такой двусторонний процесс таких решений о месте проведения", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, почему Венгрия была выбрана местом для проведения саммита.