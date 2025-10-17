Песков: Путин и Трамп выразили волю провести личную встречу

Руководители дипломатических ведомств работают над ним, сообщил пресс-секретарь главы российского государства

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в телефонном разговоре выразили и зафиксировали волю на проведение саммита в Венгрии, сейчас руководители дипломатических ведомств работают над ним. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Есть воля президентов на то, чтобы такую встречу провести. Но сначала речь идет о том, что вопрос начнут прорабатывал министр иностранных дел [РФ Сергей] Лавров и госсекретарь [США Марко] Рубио", - отметил представитель Кремля.