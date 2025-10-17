В Кремле пока не говорят, как именно Путин полетит на саммит с Трампом

Логистика полета пока не ясна, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Логистика полета президента РФ Владимира Путина в Венгрию для проведения встречи с американским лидером Дональдом Трампом пока не ясна. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Пока это не понятно", - сказал он на брифинге.