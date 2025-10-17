Песков: встреча Путина и Трампа может состояться в ближайшие две недели
Редакция сайта ТАСС
10:05
обновлено 10:14
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в ближайшие две недели, стороны понимают, что это "не нужно откладывать в долгий ящик". Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.
"Она, действительно, может состояться в течение двух недель или чуть позже. Это общее понимание, что не нужно ничего откладывать в долгий ящик", - сказал Песков.