Песков: встреча Путина и Трампа может состояться в ближайшие две недели

Стороны понимают, что этот вопрос "не нужно откладывать в долгий ящик", отметил представитель Кремля

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в ближайшие две недели, стороны понимают, что это "не нужно откладывать в долгий ящик". Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Она, действительно, может состояться в течение двух недель или чуть позже. Это общее понимание, что не нужно ничего откладывать в долгий ящик", - сказал Песков.