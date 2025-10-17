Песков: Путин предельно ясно изложил Трампу позицию РФ по Tomahawk

Президент России проводил 16 октября телефонный разговор с лидером США

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вчерашнем телефонном разговоре с лидером США Дональдом Трампом максимально четко объяснил позицию Москвы насчет возможной поставки Вашингтоном крылатых ракет Tomahawk Киеву. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Читайте также

Подготовка встречи Путина и Трампа и атака ВСУ на военкоров. Темы брифинга Пескова

"Это нужно спрашивать наших американских визави. Но то, что позиция российской стороны предельно ясно была изложена президентом Путиным, не должно вызывать сомнений", - ответил Песков на вопрос, устранил ли вчерашний разговор угрозу поставок Tomahawk на Украину.

В беседе Путин подчеркнул, что поставки Tomahawk не изменят ситуацию на поле боя, но нанесут существенный ущерб отношениям Москвы и Вашингтона, не говоря уже о перспективах мирного урегулирования.