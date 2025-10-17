Реклама на ТАСС
Песков: киевский режим ведет охоту на журналистов

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что за преступление виновные должны быть наказаны
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Киевский режим ведет осознанную охоту на журналистов, за это преступление виновные должны быть наказаны. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что киевский режим сознательно зачастую охотится за журналистами. Это преступление. Это преступление, и, конечно же, виновные должны понести ответственность", - заявил представитель Кремля. 

