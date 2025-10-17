Путин обсудил с Орбаном содержание беседы с Трампом и подготовку к саммиту

Президент отметил, что с представителями США планируется обсудить дальнейшие действия по урегулированию на Украине

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по телефону рассказал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану о содержании своего разговора с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин проинформировал об основном содержании беседы с президентом США Дональдом Трампом", - говорится в сообщении по итогам разговора президента РФ и венгерского премьера.

Как указывается в сообщении пресс-службы, Путин отметил, "что в ходе предстоящих контактов с американскими представителями предполагается обсудить алгоритм дальнейших действий в контексте поиска путей мирного урегулирования украинского кризиса, имея в виду и проведение в перспективе российско-американской встречи на высшем уровне в венгерской столице".

Премьер Венгрии, в свою очередь, выразил готовность обеспечить условия для организации в Будапеште возможного российско-американского саммита.

"По инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Венгрии. Виктор Орбан выразил готовность обеспечить условия для организации в Будапеште возможного российско-американского саммита", - говорится в сообщении.

Вечером 16 октября президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся практически 2,5 часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может быть организована в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии в качестве возможного места проведения саммита предложил американский лидер, а президент России поддержал эту идею.