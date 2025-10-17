Путин проведет совещание с Совбезом
Редакция сайта ТАСС
11:02
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет регулярное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Читайте также
Подготовка встречи Путина и Трампа и атака ВСУ на военкоров. Темы брифинга Пескова
Представитель Кремля напомнил, что накануне вечером после разговора с президентом США Дональдом Трампом, Путин проводил совещание с Совбезом для обсуждения итогов беседы.
"В течение дня снова состоится формальное совещание с постоянными членами Совбеза. Его проведет глава государства", - отметил Песков.