Путин проведет совещание с Совбезом

Представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что накануне после разговора с президентом США Дональдом Трампом, российский лидер проводил совещание с СБ для обсуждения итогов беседы

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет регулярное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что накануне вечером после разговора с президентом США Дональдом Трампом, Путин проводил совещание с Совбезом для обсуждения итогов беседы.

"В течение дня снова состоится формальное совещание с постоянными членами Совбеза. Его проведет глава государства", - отметил Песков.