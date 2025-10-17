Лавров обсудил с Сийярто подготовку мероприятий диалога России и США

Министры иностранных дел России и Венгрии условились о продолжении плотного взаимодействия

© Артем Геодакян/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в четверг по телефону обсудили подготовку мероприятий в рамках российско-американского диалога. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Обсуждена подготовка мероприятий российско-американского диалога, согласованных в ходе состоявшихся в тот же день телефонных переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Министры условились о продолжении плотного взаимодействия", - указали в дипведомстве. Разговор состоялся по инициативе венгерской стороны, уточнили на Смоленской площади.

16 октября Трамп после телефонного разговора с Путиным заявил, что они условились встретиться в ближайшее время в венгерской столице. Позднее президент США пояснил, что это может произойти в ближайшие две недели.