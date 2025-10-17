Балицкий: коридор между Украиной и Россией в Васильевке не откроют

Через него заезжали террористы, объяснил губернатор Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Единственный коридор между Россией и Украиной, существовавший в городе Васильевка Запорожской области и закрытый по решению губернатора региона Евгения Балицкого, больше открыт не будет. Об этом в интервью ТАСС рассказал сам глава региона.

"Нет, таких планов у нас сейчас нет, потому что тот коридор, он скорее был для нас больше проблемным, чем позитивным. В той ситуации это было необходимо, потому что очень многие люди еще не разобрались, очень многие люди еще на тот момент должны были вернуться [в Запорожскую область]. И мы такую возможность людям предоставляли. Хотя для нас это была проблема. Заезжали террористы, заезжали диверсанты, привозили взрывные устройства, вывозились машины с территории Запорожской области. Мы умышленно шли на это, понимая ситуацию, чтобы дать людям возможность вернуться", - сказал он.

Губернатор отметил, что коридор также давал возможность покинуть регион, если людям ближе украинский режим.