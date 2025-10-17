Гатилов призвал УВКПЧ ООН осудить зверскую расправу ВСУ над военкором Зуевым

ЖЕНЕВА, 17 октября. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк должен осудить зверское убийство военного корреспондента МИА "Россия сегодня" Ивана Зуева в результате атаки дрона ВСУ. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

Дипломат назвал "целенаправленную охоту" за российскими журналистами со стороны ВСУ "прямым следствием многолетнего попустительства и даже поощрения со стороны западных кураторов террористических методов киевской клики". Он подчеркнул, что Россия требует, чтобы это "вопиющее преступление боевиков ВСУ против российских журналистов не осталось без внимания профильных международных структур".

"Призываю Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка и возглавляемое им Управление безоговорочно осудить очередную зверскую расправу киевского режима над представителями российских СМИ. Виновные за атаку должны понести заслуженное наказание", - приводит его слова пресс-служба постпредства.