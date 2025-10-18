Эксперт Дудаков: "партия войны" может попытаться сорвать встречу Путина и Трампа

По словам политолога-американиста, определенные круги в Европе заинтересованы в постоянной эскалации темы "угрозы" с Востока для сохранения контроля над своим электоратом и удержания власти

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Европейские элиты будут препятствовать успешному исходу встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии. Такое мнение высказал ТАСС политолог-американист Малек Дудаков.

Читайте также

Саммит РФ - США и "труднейший конфликт" на Украине. О чем говорили Путин и Трамп

"Европейцы будут всячески препятствовать [успешному исходу встречи], пытаться сорвать этот мирный саммит и обеспечить продолжение конфликта с Россией", - сказал собеседник агентства.

По его словам, определенные круги в Европе заинтересованы в постоянной эскалации темы "угрозы" с Востока для сохранения контроля над своим электоратом и удержания власти.

Политолог отметил, что такие силы видят в возможном мирном урегулировании угрозу своим политическим позициям и влиянию.