Медведев убежден, что накачка Украины оружием продолжится

Надо быть готовыми к любому развитию событий, отметил замглавы СБ РФ

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев убежден, что накачка Украины оружием будет продолжаться, несмотря на отказ США предоставить ракеты Tomahawk. Такое мнение он высказал в своем Telegram-канале.

"Это, конечно, совсем не конец накачки Киева новым оружием. Продолжение следует, и нам надо быть готовыми к любому развитию событий", - прокомментировал Медведев решение президента США Дональда Трампа не поставлять ракеты Tomahawk Украине.

Медведев отметил, что Трамп "удачно поиграл в Tomahawk в свойственной ему манере, напрягая мировое общественное мнение". По мнению политика, американский лидер "закончил партию в лучших традициях отправки ядерных субмарин", сообщив украинской стороне, что Tomahawk самим не хватает. "Надо признать, что пока Трамп достаточно тверд в позиции "Это не моя война, во всем виноват маразматик [Байден]". Впрочем, даже маразматик был против отправки дальнобойного оружия бандеровцам", - подытожил он.