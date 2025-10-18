Медведев: окончание конфликта на Украине обернется гибелью киевского режима

Замглавы Совбеза РФ отметил, что украинские политические силы не простят Владимиру Зеленскому потерю территорий

Редакция сайта ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев убежден, что окончание украинского конфликта станет концом действующего киевского режима, так как потерю территорий Владимиру Зеленскому не простит ни одна из действующих на Украине политических сил.

"[Президент США Дональд] Трамп во время встречи с плаксивым попрошайкой сказал очевидную, но довольно любопытную вещь: «Пусть Россия и Украина признают себя победителями в конфликте». Да, так часто бывает по итогам военных столкновений. Но это не наш случай", - написал в своем Telegram-канале российский политик. "И дело не только в том, что нам нужна победа с известными всем условиями. Это аксиома. Дело и в том, что нынешняя бандеровская банда не будет признана победителем у себя дома ни при каких условиях, - считает Медведев, отмечая, что Зеленский это отлично понимает. - Утрату территорий ему не простят не только оголтелые хохлонацисты, но и политконкуренты. Поэтому окончание войны - смерть режиму. Так что тезис Трампа здесь не работает".