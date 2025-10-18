МИД РФ: Россия и арабские страны ищут дату для российско-арабского саммита

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин отметил, что сроки должны быть взаимоприемлемыми для сторон

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Сроки проведения российско-арабского саммита определяются. Необходимо, чтобы дата была взаимоприемлемой для РФ и арабских стран, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

"Решение о переносе было принято. Сейчас со сроками определяемся так, чтобы это было взаимоприемлемо как для нас, так и для арабских друзей", - сказал высокопоставленный дипломат.

На уточняющий вопрос, может ли саммит состояться до конца 2025 года или в начале 2026 года, Вершинин ответил: "Определяемся".

9 октября президент России Владимир Путин и действующий председатель саммита Лиги арабских государств, премьер Ирака Мухаммед ас-Судани в телефонном разговоре сочли целесообразным перенести запланированный на 15 октября Российско-арабский саммит. Решение, как сообщили в Кремле, было связано с началом активной фазы реализации плана президента США Дональда Трампа по нормализации в секторе Газа.

Путин в мае приглашал всех лидеров Лиги арабских государств на саммит. Он выражал уверенность, что российско-арабская встреча будет способствовать дальнейшему упрочению взаимовыгодного многопланового сотрудничества между странами, поможет в обеспечении мира, безопасности и стабильности в регионах Ближнего Востока и Северной Африки. Путин отмечал, что большинство руководителей арабских стран приняли приглашение.