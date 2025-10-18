Медведев посетил полигон Капустин Яр

Испытания новых средств ПВО и противодействия БПЛА продолжаются, отметил замглавы Совбеза

Редакция сайта ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев во время рабочей поездки в Южный федеральный округ посетил полигон Капустин Яр, где понаблюдал за испытаниями перспективных вооружений, предназначенных для противовоздушной обороны и для борьбы с дронами. Соответствующее видео опубликовано во "ВКонтакте".

Читайте также

"Кинжал", "Посейдон", "Орешник". Как Путин объявлял о новых видах вооружений

"Мы продолжаем работу над повышением точности и дальности применения наших высокоточных средств поражения, выпускаемых нашей оборонной промышленностью, чтобы обеспечить новые возможности для уничтожения объектов противника, включая объекты, которые находятся в глубине обороны", - констатировал Медведев на совещании, которое провел с военными после испытаний.

"Сегодня мы наблюдали за ходом очередного этапа испытаний перспективных образцов вооружений. Что обычно и делается на полигоне.

"Напомню в этом составе, что предыдущая демонстрация в апреле этого года поставила ряд вопросов, которые нужно было решить. Сегодня были представлены результаты исполнения проделанной работы", - рассказал он, предложив обсудить все увиденное, "включая то, что является весьма актуальным в наших населенных пунктах, а не только на линии боевого соприкосновения, а именно защиту от нападения противника на гражданские объекты и, соответственно, развитие ПВО и противодействие БПЛА". "Сегодня также были представлены различные системы - и зенитно- пушечные, и зенитно-пулеметные, дроны-перехватчики и другие виды вооружений", - рассказал политик.