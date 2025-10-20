Шойгу: Донбасс и Новороссию нужно называть историческими регионами

Эти территории не следует обозначать как "новые", подчеркнул президент Русского географического общества

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области, а также Донбасс следует называть не "новыми", а историческими регионами России. Об этом президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу заявил в интервью ТАСС и другим российским СМИ.

"Хорошо, что вы не сказали "новые регионы", потому что я считаю, что это не новые, а старые регионы. Старые наши регионы, которые исторически наши", - сказал Шойгу в ответ на вопрос, какой интерес для РГО представляют Донбасс и Новороссия.