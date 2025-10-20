Захарова: Зеленский "на приводном ремне" у Брюсселя

На эскалацию делают ставку определенные силы в мире, подчеркнула официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом звонил лидерам ЕС, чтобы "отчитаться", он находится "на приводном ремне" у Брюсселя. Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя американо-украинскую встречу на высшем уровне.

"Отчитывался [перед лидерами ЕС]. Собственно, не зная, какой у вас будет вопрос, я предвосхитила его. На самом деле он действительно абсолютно не то что несамостоятелен, он на приводном ремне, на дистанционном управлении у этой партии войны. Они придумывают разные формулы, они придумывают разные ухищрения, то какие-то форматы, то какие-то конференции. Но все только для того, чтобы замаскировать эту самую эскалацию", - отметил она.

При этом, как подчеркнула Захарова, на эскалацию делается ставка определенными силами в мире. "Кому-то не потянуть нормальной честной конкуренции, кому-то хочется заработать на крови деньги, кому решить свои сиюминутные задачи, кто-то несамостоятелен в принятии решений. Вот из кого состоит эта самая партия войны. А что касается Зеленского - там все понятно", - резюмировала она.

