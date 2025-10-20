Захарова: Россия указала на недопустимость поставок Tomahawk Киеву

Официальный представитель МИД подчеркнула, что Москва изложила свою позицию "четко и широко"

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Россия абсолютно четко и широко изложила свою позицию о недопустимости передачи Украине крылатых ракет Tomahawk. Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Читайте также

Мария Захарова: ЕС хочет сорвать переговоры по миру на Украине

"В Москве говорили абсолютно четко, широко и очень глубоко, излагая мотивацию. То есть были не просто фразы, отсекающие какую-то полемику, дискуссию. Это были фразы, отсекающие такую возможность, но с глубокой мотивировкой. Потому что хотелось именно объяснить и донести аргументы", - сказала она.

"Аргументы заключаются не только в том, что это недопустимо и точка. Недопустимо, точка, а дальше следующее предложение - потому что это противоречит тем формулировкам о мире, о которых говорили сами западники столько раз на таком количестве мероприятий, что, очевидно, это не соответствует посылам тех, кто произносит слово "мир", - подчеркнула дипломат.

Президент США Дональд Трамп 17 октября в начале встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что Вашингтону самому нужны ракеты Tomahawk и некоторые другие вооружения, которые поставляются Киеву. Как сообщил портал Axios со ссылкой на источники, Трамп заявил Зеленскому, что США в данный момент не намерены поставлять Tomahawk Украине. По сведениям Axios, Трамп дал понять, что его приоритетом сейчас является дипломатия, а поставки ракет могут ее подорвать.

6 октября Трамп сообщил, что фактически принял решение о возможности передачи ракет Tomahawk украинской стороне, но не пояснил, в чем оно заключается. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно, и предупредил, что "это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами". Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в случае поставок Киеву ракет Tomahawk потребуется адекватный ответ со стороны Москвы.