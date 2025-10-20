Путин 20 октября примет с докладом Мутко

Встреча связана с тем, что ДОМ.РФ планирует выход на IPO

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник примет с докладом гендиректора ДОМ.PФ Виталия Мутко. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В связи с тем, что ДОМ.РФ планирует выход на IPO (первичное размещение акций - прим. ТАСС) с докладом у президента сегодня будет Виталий Мутко, гендиректор ДОМ.PФ", - указал представитель Кремля. "Компания очень важная, поэтому по вопросам развития дальнейшего и нынешнего состояния ДОМ.PФ состоится серьезный разговор", - добавил Песков.