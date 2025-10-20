Песков: Москва видит противоречивые заявления из Киева

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что они не способствуют мирному урегулированию

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Москва слышит все противоречивые заявления из Киева, все это не способствует мирному урегулированию, а, скорее, затрудняет процесс. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также

Возможность обменов землей и планы на саммит в Будапеште. Темы брифинга Пескова

"Мы видим весьма противоречивые заявления из Киева, которые делаются. Мы видим, что позиция киевского режима тоже полна противоречий. Все это, конечно, не способствуют процессу мирного урегулирования", - сказал он, отвечая на вопрос, как Кремль расценивает разнонаправленные сигналы из Киева.

"Все эти противоречия, которые мы наблюдаем в Киеве, конечно же, они не способствуют этому процессу, скорее, наоборот, затрудняют", - резюмировал Песков.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина близка к окончанию военных действий. Вместе с тем, он добавил, что не согласился с требованием "отступления из Донбасса". Кроме того, Зеленский внес в Верховную раду проекты законов о продлении военного положения и мобилизации на Украине.