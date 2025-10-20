Песков объяснил выбор Будапешта для встречи Трампа и Путина

На это повлияли отношения с премьер-министром Венгрии Виктор Орбаном

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Виталий Невар/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обладает как конструктивным взаимодействием с президентом РФ Владимиром Путиным, так и теплыми отношениями с американским лидером Дональдом Трампом. Это во многом способствовало выбору Будапешта в качестве места будущего российско-американского саммита, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"С Орбаном достаточно теплые отношения у президента Трампа и очень весьма конструктивные отношения у президента Путина, - заметил представитель Кремля. - Это во многом способствовало тому пониманию, которое было выработано в ходе последнего телефонного разговора [российского и американского лидеров]".