Песков объяснил выбор Будапешта для встречи Трампа и Путина
09:46
обновлено 09:51
МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обладает как конструктивным взаимодействием с президентом РФ Владимиром Путиным, так и теплыми отношениями с американским лидером Дональдом Трампом. Это во многом способствовало выбору Будапешта в качестве места будущего российско-американского саммита, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"С Орбаном достаточно теплые отношения у президента Трампа и очень весьма конструктивные отношения у президента Путина, - заметил представитель Кремля. - Это во многом способствовало тому пониманию, которое было выработано в ходе последнего телефонного разговора [российского и американского лидеров]".