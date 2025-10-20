Кремль не комментирует сообщения СМИ о планах РФ и Украины по территориям

The Washington Post ранее выступила с утверждением, будто в разговоре президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали российское требование вывести украинские силы с территории ДНР

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Кремль не дает дополнительных комментариев относительно содержания прошедшего несколько дней назад телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Таким образом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал на брифинге утверждения прессы, будто лидеры обсуждали вывод украинских войск из Донбасса в обмен на некие территориальные уступки в Херсонщине и Запорожье.

"Всю информацию, которую мы хотели дать об этом телефонном разговоре, мы дали, - указал Песков. - Больше нам сообщить нечего".

Американская газета The Washington Post выступила с утверждением, будто в разговоре Путин и Трамп обсуждали требование России вывести украинские силы с территории ДНР в обмен на некие уступки в Запорожской и Херсонской областях. Подробностей издание не приводило. Российская сторона утверждения газеты не подтверждала.

По итогам свободного волеизъявления местных жителей на референдумах осенью 2022 года Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская обалсти - неотъемлемые субъекты Российской Федерации. Их статус закреплен Конституцией РФ.