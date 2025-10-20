Песков: подготовка саммита Путина и Трампа еще не началась

Однако все выполняют те поручения, которые дали президенты, указал пресс-секретарь российского лидера

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Работа команд по подготовке встречи лидеров России и США в Будапеште еще пока не начата, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также

Возможность обменов землей и планы на саммит в Будапеште. Темы брифинга Пескова

"Пока еще в полном объеме не начата подготовка саммита. Конечно же, все выполняют те поручения, которые дали президенты. Но такая полномасштабная "переговорка", командная работа для подготовки надлежащих условий для встречи в верхах пока еще не начата. Она будет начинаться только сейчас", - отметил представитель Кремля.

В четверг, 16 октября, президент США Дональд Трамп после разговора по телефону с главой российского государства Владимиром Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров, которая может быть организована в венгерской столице. Орбан распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту, уточнив, что эта работа "началась с вечера четверга".