Песков прокомментировал шансы Зеленского быть на встрече в Будапеште

Детали будущего саммита еще не определили, указал пресс-секретарь российского лидера

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Детали будущего саммита в Будапеште, о котором договорились президенты РФ и США, пока не определены. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Так он по просьбе журналистов прокомментировал слова Владимира Зеленского о готовности присоединиться к саммиту.

"Пока нет никакой детализации той встречи, о возможности которой говорили два президента", - подчеркнул Песков в ответ на вопрос, как оценивают в Кремле слова Зеленского и может ли такой вариант быть шагом к компромиссу.