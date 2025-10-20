Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Массовое отравление в Улан-Удэ
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитикаВстреча Путина и Трампа в Будапеште

Песков прокомментировал шансы Зеленского быть на встрече в Будапеште

Детали будущего саммита еще не определили, указал пресс-секретарь российского лидера
Редакция сайта ТАСС
09:47
обновлено 09:54

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Детали будущего саммита в Будапеште, о котором договорились президенты РФ и США, пока не определены. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Читайте также

Возможность обменов землей и планы на саммит в Будапеште. Темы брифинга Пескова

Так он по просьбе журналистов прокомментировал слова Владимира Зеленского о готовности присоединиться к саммиту.

"Пока нет никакой детализации той встречи, о возможности которой говорили два президента", - подчеркнул Песков в ответ на вопрос, как оценивают в Кремле слова Зеленского и может ли такой вариант быть шагом к компромиссу. 

Путин, Владимир ВладимировичПесков, Дмитрий СергеевичТрамп, ДональдЗеленский, Владимир Александрович