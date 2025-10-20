Песков: Кремль слышит заявления США по Tomahawk

Российская сторона следит за заявлениями на этот счет и ориентируется на них, заявил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российская сторона не получала от США уведомлений по решению не поставлять Украине ракеты Tomahawk, но следит за заявлениями на этот счет и ориентируется на них. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"На этот счет каких-то официальных уведомлений не может быть, - сказал он в ответ на вопрос ТАСС о том, были ли официальные заявления о решении президента США Дональда Трампа не поставлять Tomahawk Киеву. - Мы слышим и слушаем заявления на этот счет. Вот так и ориентируемся. Также есть контакты на рабочем, на экспертном уровне, где тоже имеем возможность обмениваться позицией".

Американский лидер 17 октября в начале встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что Вашингтону самому нужны ракеты Tomahawk и некоторые другие вооружения, которые поставляются Киеву.

Как сообщал Axios со ссылкой на источники, Трамп заявил Зеленскому, что США в данный момент не намерены поставлять Tomahawk Украине. По данным портала, президент США дал понять, что его приоритетом сейчас является дипломатия, а поставки ракет могут ее подорвать.