Песков: РФ готова расширять сотрудничество с Ираном во всех областях
09:47
обновлено 09:52
МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Иран является партнером России, отношения между странами динамично развиваются, Москва готова расширять сотрудничество с Тегераном во всех областях. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия, безусловно, готова расширять сотрудничество с Ираном во всех областях. Иран - это наш партнер, и наши отношения весьма динамично развиваются. Мы будем делать это и впредь", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.