Песков: РФ готова расширять сотрудничество с Ираном во всех областях

Пресс-секретарь президента РФ назвал республику партнером России

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Иран является партнером России, отношения между странами динамично развиваются, Москва готова расширять сотрудничество с Тегераном во всех областях. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также

Возможность обменов землей и планы на саммит в Будапеште. Темы брифинга Пескова

"Россия, безусловно, готова расширять сотрудничество с Ираном во всех областях. Иран - это наш партнер, и наши отношения весьма динамично развиваются. Мы будем делать это и впредь", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.