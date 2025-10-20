МИД: Киев рассматривает пополнение "разменного фонда" за счет священнослужителей УПЦ

Спецпредставитель министра иностранных дел РФ по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех указал, что в рамках этой кампании чиновники режима Владимира Зеленского ищут хоть какие-то доказательства "аффилированности" УПЦ с РПЦ

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Киевский режим рассматривает возможность пополнения "разменного фонда" для переговоров по военнопленным с РФ за счет священнослужителей, отказавшихся покинуть ряды Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом говорится в комментарии спецпредставителя министра иностранных дел РФ по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаила Мелеха.

"2024 и 2025 годы ознаменовались очередным витком давления на каноническую УПЦ. Тщетность силовых попыток госструктур организовать массовые переходы верующих в созданную административными усилиями "Православную церковь Украины" подвела стратегов киевского режима к умозаключению о необходимости создания механизма юридического запрета крупнейшей конфессии в стране", - отметил он.

Дипломат указал, что одной из составляющих этой кампании стало признание Киевской митрополии УПЦ "аффилированной с иностранной религиозной организацией - Русской православной церковью, деятельность которой на Украине запрещена". Он пояснил, что в рамках этой кампании чиновники режима Владимира Зеленского ищут хоть какие-то доказательства "аффилированности" УПЦ с РПЦ, "врываются в монастыри, осуществляют проверки деятельности церковных структур, а также унизительную для всей страны и оскорбительную для верующих процедуру - инвентаризацию святынь".

"Методология работы киевского режима по "обезвреживанию" главного актива церкви, а именно людей, незамысловата и выдержана в духе контроля тоталитарных государств над собственным населением, - подчеркнул он. - При этом все перечисленное - лишь малая часть многолетней политики запугивания и преследования священнослужителей УПЦ путем возбуждения уголовных дел, продолжающихся рейдерских захватов храмов с применением физического насилия к духовенству и прихожанам, их системной дискриминации в СМИ, общественной травли".

По словам Мелеха, священников, подозреваемых в родственных или дружеских связях с российскими гражданами, подвергают задержаниям, в ходе которых у них изымаются мобильные телефоны для выявления в мессенджерах соответствующей переписки. "Любой намек на наличие подобных сообщений (даже бытового характера) однозначно трактуется в качестве передачи информации враждебному государству и становится основанием для обвинения в шпионаже и задержания, - отметил дипломат. - В период содержания священнослужителей в следственном изоляторе практикуется психологический прессинг - помещение в карцер на несколько дней с целью принуждения к признанию вины в обмен на условный срок вместо уголовного".

"Одним из условий возможных "сделок по освобождению" является "добровольный" переход в ряды так называемой Православной церкви Украины. В качестве альтернативного варианта в Киеве рассматривают пополнение арестованными клириками своего "разменного фонда" при обмене военнопленными с российской стороной. Учитывая значительный численный перевес украинских военнопленных по сравнению с российскими, режим Зеленского исходит из формулы обмена одного представителя якобы пророссийского духовенства на нескольких военнопленных ВСУ", - пояснил спецпредставитель главы МИД РФ.

Внимание международных структур

Дипломат выразил сомнение, что обнародованная ранее Служба безопасности Украины (СБУ) цифра в 180 уголовных дел, заведенных на священнослужителей, отражает реальное число преследуемых в этой стране людей по религиозному признаку. "С учетом отсутствия на Украине сколько-нибудь прозрачных и заслуживающих доверия мониторинговых механизмов можно лишь предполагать, о каком количестве пострадавших в действительности идет речь", - добавил он.

Как подчеркнул Мелех, "профильным механизмам международных структур и правозащитным организациям в целях пресечения практик, порочащих честь и достоинство человека, а также нарушающих не один десяток международно-правовых положений в области защиты прав человека, стоит уделить пристальное внимание не только очевидным аспектам антицерковной политики киевского режима, но и широкому инструментарию давления на священнослужителей со стороны репрессивной государственной машины".