Лавров проведет в Москве переговоры с главой МИД Эфиопии

Программой пребывания эфиопской делегации предусмотрена "сверка часов по всему комплексу вопросов двусторонней повестки", сообщил посол РФ в Аддис-Абебе Евгений Терехин

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в Москве переговоры с главой МИД Эфиопии Гедионом Тимотевосом, стороны обсудят двусторонние отношения и кооперацию на международных площадках. О предстоящей встрече сообщил в интервью ТАСС посол РФ в Эфиопии Евгений Терехин.

По его словам, программой пребывания эфиопской делегации предусмотрена "сверка часов по всему комплексу вопросов двусторонней повестки, включая практическую кооперацию в различных отраслях, подготовку будущих контактов на высоком уровне и проблематику координации работы на международных площадках, прежде всего в ООН и БРИКС".

"Это очередной элемент в плотной ткани нашего многопланового и последовательного взаимодействия, которое в текущем году обрело особую динамику, - продолжил посол. - Рассчитываем на то, что визит поможет подтянуть наше сотрудничество в торговле, инвестициях и технологиях к высокому уровню политического взаимодействия, придаст дополнительный импульс практической реализации договоренностей, достигнутых нашими лидерами, наметит новые векторы взаимовыгодного партнерства, отвечающего коренным интересам народов России и Эфиопии".

Дипломат уточнил, что помимо переговоров с главой российского внешнеполитического ведомства планируются важные встречи в профильных экономических министерствах и ведомствах.

Контакты на высшем уровне

Терехин назвал визит прямым продолжением и развитием диалога, состоявшегося на высшем уровне между лидерами двух стран, и подчеркнул, что доверительные отношения между главами государств являются локомотивом всего комплекса российско-эфиопских отношений.

25 сентября президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед встретились в Кремле. В присутствии лидеров двух стран глава Росатома Алексей Лихачев и Тимотевос подписали План действий между Росатомом и Электроэнергетической корпорацией Эфиопии о развитии проекта АЭС в республике. Соглашение стало одним из ключевых итогов визита лидера африканской страны в Россию.

Кроме того, Путин и Абий обсудили широкий круг вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня, включая энергетику, сельское хозяйство, развитие здравоохранения и сотрудничество в области обороны. Как отмечал российский президент, отношения между странами развиваются поступательно и набирают обороты по всем направлениям.