Мирошник: 20 человек, включая ребенка, погибли за неделю в России от ударов ВСУ

Ранения получили 85 человек, в том числе семеро несовершеннолетних, сообщил посол по особым поручениям МИД России

Редакция сайта ТАСС

© Борис Шариков/ ТАСС, архив

ЛУГАНСК, 21 октября. /ТАСС/. 20 мирных жителей из ряда субъектов РФ, включая ребенка, за минувшую неделю погибли от ударов со стороны Вооруженных сил Украины, 85 человек, в том числе семеро несовершеннолетних, получили ранения. Как сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, 71% от общего числа пострадавших получили увечья при атаках украинских беспилотников.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 105 мирных жителей: ранены 85 человек, в том числе 7 несовершеннолетних, погибли 20 человек, в том числе 1 несовершеннолетний. <...> За прошедшие семь дней 72 мирных жителя пострадали от дронных атак, что составило порядка 71% от общего числа пострадавших", - сказал он.

Мирошник уточнил, что больше всего пострадавших среди жителей Белгородской, Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой Народной Республики.

Собеседник агентства также напомнил: на минувшей неделе украинские войска целенаправленно атаковали группу журналистов. Под удар дронов попала съемочная группа МИА "Россия сегодня", снимавшая репортаж в Запорожской области, в результате чего журналист Иван Зуев погиб на месте, его коллега Юрий Войткевич получил серьезное ранение.

Собеседник агентства добавил, что на минувшей неделе также зафиксированы случаи подрывов мирных жителей на украинских взрывных устройствах. "В Белгородской области в Козинке пострадал местный житель. В ЛНР под Первомайском при разминировании погиб спасатель Национального гуманитарного центра разминирования, житель поселка Троицкое получил ранения. В ДНР в Лозовом погиб 64-летний мужчина, в Новотроицком двое мужчин получили серьезные травмы. <...> В Курахове в результате детонации ВОП (взрывоопасный предмет - прим. ТАСС) ранения получили два сотрудника МЧС, которые занимались обследованием освобожденной территории на предмет наличия боеприпасов и разминированием ЛЭП", - сообщил он.